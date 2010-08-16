Борис Моисеев попал в ДТП под Ялтой

Борис Моисеев попал в ДТП по пути из Симферополя в Ялту, куда он направлялся с сольным концертом в ходе гастрольного тура. В автомобиль, в котором находился 56-летний певец, врезалась другая машина. Тяжелых пострадавших нет, участники инцидента отделались лишь легкими травмами, ссадинами и синяками. Артист больше беспокоился не за себя, а за своего нового домашнего питомца, которого ему подарила тетя из Симферополя. "Вчера моя тетушка из Симферополя подарила мне попугая, - рассказал Моисеев в Twitter, - А ночью ехали в Ялту и попали в ДТП. Теперь у попугая Борьки шок - зажался в клетке, молчит. Пойду на рынок, куплю для него пророщенный овес". Помимо Моисеева и попугая Борьки так же пострадал директор артиста, который находился в той же машине. Виноват в аварии водитель, протаранивший автомобиль Моисеева. На дорогах певцу последнее время не везет. Совсем недавно Борис Моисеев вернул свои права. Напомним, что артиста лишили водительского удостоверения в период новогодних каникул. Причиной стал выезд на встречную полосу. Сотрудники ДПС, остановившие джип Mercedes артиста, сразу же узнали его, но за грубое нарушение Правил дорожного движения наказали по всей строгости закона. К слову сказать, уже меньше месяца осталось до знаменательного события в жизни артиста. 15 сентября в селении Красная Поляна Краснодарского края около Сочи состоится его свадьба с американской подругой подруга Адель Тодд. Свидетельницей на торжестве станет Лолита Милявская.