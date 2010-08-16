Москва и Михалков не могут согласовать место под Дворец кинофестивалей

Москва не может подобрать участок в городе под строительство Дворца кинофестивалей, который отвечал бы параметрам, озвученным председателем Союза кинематографистов РФ Никитой Михалковым, сообщил РИА Новости в понедельник источник в горадминистрации. По словам источника в мэрии, Михалков настаивает на необходимости изыскать большой участок земли в центре города, в то время как город такими площадками не располагает. При этом, по мнению режиссера, подобный Дворец кино не может располагаться за Третьим транспортным кольцом, а ресурсы для него в центре имеются. Москва идет навстречу В июле на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным глава Союза кинематографистов Никита Михалков пожаловался на бездействие столичных властей в вопросе строительства Дворца кинофестивалей. По словам Михалкова, московская власть обещала начать строить Дворец Московского кинофестиваля, но этого так и не произошло. По его мнению, Дворец кинофестиваля должен располагаться в удобном для гостей и зрителей месте. По словам представителя горадминистрации, поведение главы СК РФ привело в недоумение руководство города, которое всегда старалось идти навстречу пожеланиям режиссера. В частности, столичные власти разрешили Михалкову выкупить помещения в Малом Козихинском переулке, которые были переданы в аренду ООО "Студия ТриТЭ" под служебные цели. "Впоследствии правительство Москвы выпустило распорядительный акт, позволяющий собственнику снести указанные помещения и на их месте реализовать проект строительства гостиницы с подземной автостоянкой площадью восемь тысяч квадратных метров, что более чем в четыре раза превосходит параметры прежней застройки", - сообщил источник. Он добавил, что в 2010 году горадминистрация также пошла навстречу Михалкову и согласилась существенно уменьшить размер платежа, взимаемого за право заключения договора аренды земельного участка, а также предоставило ООО "Студия ТриТЭ" отсрочку по перечислению денежных средств. "Надо понимать, что в составе гостиницы предусматривается разместить апартаменты, то есть фактически это будет жилой комплекс. Реализация такого проекта в зоне Патриарших прудов крайне выгодна для инвестора", - подчеркивает собеседник агентства. Кинофестиваль за Третим транспортным Вместе с тем, источник в горадминистрации признает, что столичные власти и глава СК РФ до сих пор не смогли договориться о размещении на территории города Дворца для проведения Московского международного кинофестиваля и других кинофорумов. "Никита Сергеевич неоднократно обращался в структуры исполнительной власти с просьбой о подборе площадки под строительство, однако его потребности не совпадают с возможностями города. С 2002 года у нас накопилась обширная переписка с Михалковым на этот счет, однако с мертвой точки дело до сих пор не сдвинулось", - отметил он. По словам источника, город заинтересован в размещении Дворца за пределами Третьего транспортного кольца, в месте со спокойной транспортной обстановкой, тогда как руководство СК РФ тяготеет к центральной части столицы. Как объяснил РИА Новости сам Михалков, "мы говорим о Дворце Московского кинофестиваля, который будет действовать круглогодично, где будут кинозалы, концертные залы, где будет мультиплекс, где будет вся необходимая инфраструктура для таких мероприятий, как Московский фестиваль и для других фестивалей, которые могут проходить в течение года", и такой дворец, безусловно, должен располагаться в месте, "куда люди смогут спокойно доехать". Как подчеркивает источник агентства, городу затруднительно найти участок в центре для строительства центра в его нынешнем проекте по площадям. "Предполагается, что площадь нового комплекса составит 60 тысяч квадратных метров. Для сравнения: площадь кинотеатра "Пушкинский", где сейчас проходит ММКФ, чуть более семи тысяч квадратных метров. Очевидно, что подобрать участок нужного размера для размещения дворца в границах ЦАО практически невозможно", - говорит собеседник агентства. При этом, Михалков в беседе с РИА Новости отметил, что Дворец вряд ли может располагаться на окраинах Москвы. "Если Москве нужен Дворец кинофестивалей за Третьим транспортным кольцом, то это не Московский будет фестиваль, а фестиваль Третьего транспортного кольца. Давайте и называть его так - Международный кинофестиваль за Третьим транспортным кольцом", - сказал режиссер. Михалков добавил, что будущий кинодворец планировался, "исходя из конкретных уже существующих аналогов": в нем должен быть большой зал, несколько залов поменьше, на 50 или 100 зрителей, помещения для пресс-конференций и размещения всех фестивальных служб. В поисках площадки В свое время, по данным источника, Москомархитектура предложила путем перекрытия тоннелей в районе Калужской площади и задействования соседних участков на Коровьем валу изыскать под строительство Дворца пять гектар земли. Однако это решение потребовало бы значительных финансовых вложений в подготовку площадки со стороны самой горадминистрации, а также могло спровоцировать транспортный коллапс на и без того загруженных Садовом кольце и Ленинском проспекте. "Сейчас от этой идеи полностью отказались", - сообщил представитель горадминистрации. Михалков, со своей стороны, упомянул еще пару обсуждавшихся вариантов - Дворец молодежи на Фрунзенской и территорию Рижского вокзала, которую, по его словам, "собирались оставлять как памятник, а не как действующую железнодорожную единицу". Источник в горадминистрации добавил, что руководство СК РФ также выражало желание получить под строительство Дворца участок на Крымском валу, на котором сейчас располагаются Центральный дом художников и Третьяковская галерея. Однако у города на эту площадку, как известно, другие планы: здание ЦДХ планируется снести, а освободившуюся площадку передать в качестве компенсации инвестору, который построит для художественных музеев новые помещения. Ранее главный архитектор Москвы Александр Кузьмин говорил, что, скорее всего, на месте ЦДХ будет возведена гостиница с выставочными залами. "В настоящее время утвержденного проекта застройки ЦДХ нет, поэтому говорить об освоении этой территории и проведении инвестиционного конкурса преждевременно", - отмечает собеседник РИА Новости. Вместе с тем, он не исключает, что Михалков сможет добиться желаемого. "С градостроительной точки зрения возможности для размещения кинокомплекса площадью 60 тысяч квадратных метров на Крымском валу есть", - резюмирует источник. Глава СК РФ, со своей стороны, упомянул в разговоре с РИА Новости, что место для Дворца есть в Парке Горького.