«Україна сльозам не вірить» покажет 18 участников

Уникальный проект «Україна сльозам не вірить» (Украина слезам не верит) стартует на Новом канале 29 августа 2010 года. Участники этого проекта будут бороться за главную роль в музыкальной лирической комедии, песни для которой напишет продюсер и композитор Константин Меладзе. Идея шоу Україна сльозам не вірить» родилась на канале. А воплощать ее в жизнь «Новый» будет вместе с компанией «Friends Production», с которой успешно сотрудничал во время второго и третьего сезонов «Фабрики зірок», а также работал над проектом «Фабрика. Суперфинал». Проект начнется с фильмов – из них зрители смогут узнать обо всех трудностях, которые пришлось преодолеть участникам шоу на пути к своей цели. Впрочем, талантливым счастливчикам еще предстоит понять: расслабляться нельзя, впереди – несколько месяцев напряженной работы, сообщает пресс-служба «Нового канала». Каждое воскресенье участникам шоу предстоит демонстрировать в эфире «Нового канала» яркие хореографические, вокальные и актерские номера. И каждую неделю тому, кто покажется зрителям менее талантливым и менее достойным, придется сойти с дистанции. Главный приз шоу - уникальная возможность стать звездой кино. После окончания проекта «Україна сльозам не вірить» «Новый канал» начнет съемки музыкального фильма, который, как планируется, появится на экранах Украины и России уже в 2011 году. А пока создателям шоу «Украина слезам не верит» предстоит окончательно определиться с участниками проекта. На днях состоялся последний, финальный кастинг. Из 40 претендентов, которые прошли испытание многочисленными прослушиваниями, отборочной комиссии предстоит окончательно выбрать 15 участников. Их имена создатели шоу назовут только после старта проекта. Однако уже известно, что нескольким претендентам члены жюри дадут дополнительный шанс. В первый раз на сцену «Украина слезам не верит» выйдут 18 человек: 12 участников, утвержденных творческой командой шоу, и 6 кандидатов, которым предстоит сразиться на творческой «дуэли» за три оставшиеся мечта в проекте.