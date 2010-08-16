Земфира переиздает первые три альбома

Компания «Мистерия Рекордс» переиздат первые три пластини Земфиры - «Земфира», «Прости меня моя любовь», «Четырнадцать недель тишины» - которое появится в продаже 1 сентября. Подарочный вариант переиздания представляет собой картонный трехдисковый бокс со стереографической картинкой на обложке и включает в себя все три альбома. Повторный релиз альбомов обусловлен отсутствием легальных копий в магазинах. Выпущенные в период с 1999 по 2003 гг. номерные пластинки разошлись общим тиражом более 3 млн экземпляров. Сама Земфира думала о переиздании последние три года, однако, работа над новыми альбомами и концертными программами не позволяла заняться этим вопросом. С 1 по 20 сентября подарочное издание будет эксклюзивно представлено только в салонах «Евросети», а начиная с 21 сентября в магазинах «Союз». Кроме того, у поклонников певицы будет возможность приобрести переиздание на концертах.