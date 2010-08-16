Валерий Леонтьев получил цветы от жены президента

16 августа 2010, 18:28

Корзину шикарных роз от неизвестной почитательницы своего таланта получил во время концерта в Сочи в конце недели Валерий Леонтьев. Однако инкогнито зрительнице сохранить удавалось недолго — в правительственной ложе зала “Фестивальный” зрители усмотрели супругу российского президента Светлану Медведеву. Надо сказать, что первая леди вопреки строгим требованиям своей службы охраны, не разрешающей первым лицам государства афишировать пребывание на массовых мероприятиях, не очень заботилась о том, чтобы ее визит на концерт остался тайной. Она от всей души наслаждалась выступлением любимого артиста — на протяжении более чем двух часов танцевала, подпевала, аплодировала и даже кричала “браво!”. Зрители в зале отдали должное раскованности и искренности первой леди государства, и часть аплодисментов зала была адресована самой Светлане Медведевой, которая оказалась такой простой и близкой, пишет "МК". Валерий Леонтьев, к своей чести, инкогнито первой леди не нарушил и даже за цветы поблагодарил всего лишь “прекрасную незнакомку”. Но без ответного подарка от артиста Светлана Медведева не осталась — зная вкусы и предпочтения первой леди, специально для нее Леонтьев спел ее любимую песню “Там, в сентябре”. Надо сказать, жена главы государства не в первый раз признается в любви артисту Валерию Леонтьеву. Супруга президента никогда не забывает поздравить легенду отечественной эстрады с днем рождения, на юбилей она прислала артисту отдельную от президента поздравительную телеграмму, а в нынешнем году поздравила исполнителя “с рождением” столь трогательно, что Валера со сцены попытался угадать автора — “Леди Гамильтон?” Оказалось, леди Медведева. Очень неформальные пожелания — счастья и любви, новых вершин в творчестве и еще более яркой славы — Светлана Медведева неизменно сопровождает восхитительными цветами.

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