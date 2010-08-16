Мадонна снимет дворец в Санкт-Петербурге

На прошлой неделе мы сообщили об интересной новости: представители Мадонны связались с администрацией Константиновского дворца в Санкт-Петербурге с целью аренды его помещений на пару дней в начале сентября. Некоторые отечественные таблоиды немедленно предположили, что в Константиновском Мадонна планирует свадьбу с бойфрендом Хесусом Лусом. Как и следует ожидать, слух оказался уткой. Королева мировой поп-эстрады действительно намерена арендовать дворец, но вовсе не для свадьбы, а для съемок клипа.