Джейсон Флеминг и Роуз Бирн сыграют людей-икс

Британский актёр Джейсон Флеминг («Карты, деньги, два ствола», «Битва титанов», «Соломон Кейн», «Пипец») и Роуз Бирн присоединились к актёрскому составу фильма Мэттью Вона «Люди-икс: Первый класс» ("X-Men: First Class"). В приквеле будет рассказана история создания школы для людей со сверхспособностями. Создатели фильма планируют сделать упор на взаимоотношениях Ксавьера с Магнето, которые когда-то были друзьями. Молодого Чарльза Ксавьера, только начавшего познавать свои способности, сыграет Джеймс Макавой. Его друга Магнето будет играть Майкл Фассбендер. Флемингу предложена роль Азазеля — отца Курта Вагнера, мутанта со сверхчеловеческой ловкостью и способностью к телепортации. Азазель происходит из древнего племени мутантов ещё с библейских времён. Он похож на демона и умеет телепортироваться, открывая порталы в другие измерения. В своё время Азазель оставил своё измерение, чтобы породить детей, самым известным из которых в мире комиксов стал Вагнер, он же Попрыгун или Ночной змей. По словам актёра, ему предстоит носить в кино много грима и хвост. Флеминг уже неоднократно сотрудничал с Воном. Он сыграл небольшие роли во всех фильмах режиссёра: «Звездная пыль», «Пипец» и «Слоёный пирог». Роуз Бирн договаривается со студией 20th Century Fox о роли доктора Мойры Мактаггерт — учёного, специализирующегося на генетических мутациях. В молодые годы она была подругой профессора Ксавьера, с которым впоследствии рассталась. Также в фильме снимаются: Николас Холт, Дженнифер Лоуренс, Калеб Лэндри Джонс, Лукас Тилл, Эди Гатеги, Эллис Ив и Кевин Бэйкон. Релиз картины запланирован на 3 июня 2011 года.