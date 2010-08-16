Валерий Леонтьев заплатил за убийство

Находясь за рулем, певец задавил спаниеля своих соседей, в результате чего попал под суд. За непреднамеренное убийство домашнего животного звезде пришлось выложить кругленькую сумму. Валерий Леонтьев и не думал, что обычная невнимательность доведет его до таких серьезных переживаний и расходов. В то утро певец торопился на самолет и выходил из подъезда практически бегом. Он завел машину и начал выезжать из двора, как вдруг под колеса машины бросился пес. Певец ахнул, посигналил, но было уже поздно – окровавленный пес возле его машины не двигался… Разбираться, что да как, Леонтьеву было некогда, уж очень он боялся опоздать. Поэтому певец нажал на газ и уехал... Пса нашли перепуганные соседи и тут же доставили в больницу. Некоторое время они боролись за жизнь спаниеля, но, к сожалению, спасти пса не удалось. Убитые горем соседи сочли поведение певца возмутительным – ведь он даже не извинился – и подали на него в суд. К чести Леонтьева, он не проигнорировал судебную повестку и вместе со своим директором пришел на заседание суда. Вопрос решили быстро. Певец не стал отпираться, что был виновником наезда. – Валерий Яковлевич возместил истцам сумму, которую они потратили на лечение и похороны пса, а также оплатил покупку нового спаниеля – в качестве возмещения морального вреда, – рассказал «Только звездам» компетентный источник. – И сумма эта была впечатляющая – несколько сот тысяч рублей. Валерий Яковлевич и сам любит собак, поэтому понимает чувства хозяев, ведь они фактически лишились близкого друга! В молодости у Леонтьева жил дог по кличке Бакс, он прослужил хозяину целых 15 лет. А еще у Леонтьева жила дворняжка, которая сопровождала его на всех гастролях… Известно также, что супруга певца Люся является профессиональным собаководом. Она стрижет собак для своих клиентов в Майами, где находится дом певца. И сейчас в этом доме у Леонтьева живут несколько собачек… Но заводить новых он больше не намерен. – После этой истории я не хочу заводить собаку, – объяснил поклонникам певец, когда они собрались подарить ему щенка. – Терять животных ненамного проще, чем близких людей!