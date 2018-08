Дебютный альбом Майка Поснера - №1 в чарте iTunes

22-летний американский певец Майк Поснер определенно стал одним из самых ярких дебютантов 2010 года. Первые же его синглы снискали огромный успех у профессионалов шоу-бизнеса, в один голос предрекавшим Поснеру большое будущее. Журналисты сравнивали новичка с Джастином Тимберлейком. Очень скоро музыкант заключил контракт для записи альбома с крупным лейблом J Records (подразделение Sony Music), который появится в продаже на физическом носителе в конце августа. Изданный в цифровом виде, альбом заслужил высочайшую оценку критиков: «Майк Поснер создал новый жанр... Это музыка, которая будет доминировать в клубах в ближайшие годы»(Rolling Stone), «Хитроумный, изысканный электро-поп» (Entertainment Weekly), «Невероятно привязчивые мелодии» (USA Today). Не остались в стороне и слушатели, наперебой бросившиеся скачивать новый релиз. Сейчас дебютный альбом Майка Поснера «31 Minutes To Take Off» занимает первое место в хит-параде iTunes, и несложно предсказать, что вскоре на вершине чарта окажется и физический вариант альбома. Любопытно, что Майк Поснер не впервые возглавляет самый авторитетный цифровой чарт мира. В марте 2009 составленный Поснером микс-тейп «A Matter Of Time» уже возглавлял хит-парад iTunes, мгновенно превратив студента социологии в потенциальную поп-звезду первой величины.