Род Стюарт и Пенни Ланкастер ожидают второго ребенка

Знаменитый британский певец Род Стюарт и его супруга, фотограф и фотомодель Пенни Ланкастер отпраздновали в июне третью годовщину своего брака, а уже в августе объявили, что ждут второго ребенка: «Мы рады сообщить, что наш маленький Алистер скоро станет старшим братом. Мы ожидаем, что ребенок появится на свет непосредственно перед 40-летним юбилеем его мамочки». Род Стюарт и Пенни Ланкастер вместе уже больше 10 лет. Их первый сын, Алистер Уоллес Стюарт родился 27 ноября 2005 года, ему сейчас 4 года. От прежних браков и союзов у Стюарта есть еще пять детей – Кимберли, Шон, Руби, Рене и Лайам .