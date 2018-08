Kings Of Leon: новый альбом выйдет в этом году!

Американский квартет Kins Of Leon по праву считается сейчас самой популярной молодой рок-группой в мире. Проделав путь от провинциальных чудаков до повелителей многотысячных фестивалей, Kins Of Leon ни разу не изменили себе, продолжая создавать независимую, яркую и неожиданную рок-музыку. Предыдущий альбом группы «Only By The Night»(2008) стал главным бестселлером в их карьере, не в последнюю очередь благодаря тому, что Kins Of Leon добрых два года непрерывно концертировали в поддержку диска. Однако вместо заслуженного отдыха музыканты предпочти записать еще одну пластинку – пятую в их каталоге. Альбом, получивший название «Come Around Sundown» появится в продаже не далее как 18 октября текущего года.