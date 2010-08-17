Евгений Папунаишвили повредил стопу на съемках

Известный хореограф и танцор, принимая участие в новом проекте Нового канала, так разошелся, что не заметил, как поранил ногу. В рубрике «Я вам покажу» Евгению выпало задание жестами и мимикой «показать» название фильма. Объясняя участникам шоу Маше Ефросининой, Сергею Притуле, Александру Педану и Андрею Доманскому название фильма, знаменитый танцор продемонстрировал свою замечательную физическую форму. Он прыгал, бегал, изображал стрельбу из автомата, практически «летал» в легких танцевальных «па», пародировал героев боевика, даже продемонстрировал сальто. И, видимо, слегка не рассчитал размеры студии. Отыграв задание и усевшись за стол, Евгений опустил взгляд вниз и… попросил остановить съемку программы. Оказалось, что танцор повредил верхнюю часть стопы. Присутствующие на съемках медики быстро обработали рану, пообещав танцору: "До свадьбы заживет!". - Немного печет, но ничего, - хладнокровно отвечал актер на все сочувственные вопросы. Получив медицинскую помощь, Евгений вернулся на съемочную площадку и, как ни в чем не бывало, продолжал шутить в адрес коллег. И в дальнейшем, выполняя какое-либо задание ведущего Сергея Кузина, танцевал с прежним задором. Вот только на следующий день после съемок все еще прихрамывал… Смотрите премьеру шоу «Сделай мне смешно» на Новом канале 23 августа в 20.20! А с 1 сентября – каждую среду в 22.15