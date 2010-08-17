Как Геннадий Витер летал с … лошадью

Ведущий программы «Анализ крови» (Новый канал) рассказал, что поводом для такого нелегкого испытания стал День рождения друга - Мы с товарищами летели на день рождения к человеку, у которого все есть, - улыбается Геннадий. – Дарить традиционные подарки - оружие, трубку или картину не хотелось. Решили поискать что-то оригинальное. И тут я забрел в галерею и увидел эту красивейшую лошадь необъятных размеров из мрамора. Вот ее и решили купить. Аэропорт Вся сложность состояла в транспортировке необычного крупногабаритного подарка (его нужно было доставить из Киева в один из украинских городов). Как привезти презент имениннику в целости? - Мы понимали, что в багаж лошадь сдавать нельзя, - улыбаясь, говорит ведущий, – а вдруг разобьется? Поэтому я упаковал подарок и решил взять с собой в салон. На регистрации в аэропорту друзей ожидал первый «сюрприз». Персонал утверждал, что груз превышает размер ручной клади, и для подарка нужно покупать отдельный билет. - Но, как оказалось, билеты уже все распроданы, - рассказывает ведущий. – Поэтому я долго упрашивал разрешить нам с лошадью занять одно место на двоих. В итоге нас все же пропустили. Все это время лошадь была у меня на руках. Так мы с ней и зашли на борт самолета, - смеется Геннадий. Так как подарок по габаритам превышал размер багажного отделения для ручной клади, пришлось как-то пристраивать его в салоне. - «Вы не против, рядом с вами полетит лошадь?» - такой вопрос мы задали мужчине, рядом с которым оказалось свободное место. У мужчины округлились глаза, но он дал согласие. Так что наш мраморный конь летел с комфортом, - улыбается Геннадий. Смотрите программу «Анализ крови» на Новом канале каждое воскресенье в 14.30