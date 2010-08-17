29 августа будет показан документальный фильм «Джексон»

29 августа 1958 года на свет появился Майкл Джексон. Король поп-музыки. Человек, который принес с собой в это мир волшебство. Легенда, чье творчество является вдохновением для миллионов людей. Жертва публичности, съеденная жадными до скандала журналистами. 29 августа 2010 года, в день рождения короля поп-музыки, телеканал MTV Россия покажет фильм «MTV Special: Джексон». Часовая документалистика построена на представлениях российских артистов о Майкле. В качестве спикеров выступят Василий Стрельников, Александр Анатольевич, Артур Гаспарян, Александр Кушнир, Дима Билан, Яна Рудковская, Филипп Киркоров, Павел Воля, Борис Моисеев и другие. Автобиографическая часть фильма охватит самые скандальные последние годы жизни певца. Особое внимание будет уделено благотворительной деятельности Майкла: именно он стал законодателем моды на эту активность среди звезд. А в 1985 году вместе с Лайонелом Ричи Джексон записал гимн благотворительности, песню “We are the world”. MTV Россия вспоминает культовую личность современной поп-музыки и отдает дать уважения одному из самых гениальных артистов за всю историю мира. Фильм «MTV Special: Джексон» на MTV Россия 29 августа в 18:00