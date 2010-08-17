На Лену Катину напала фанатка в Лос-Анджелесе

Бывшая солистка скандального дуэта «Тату», а ныне вполне независимая певица Лена Катина стала причиной скандала в одном из салонов красоты в Лос-Анджелесе. Отвыкнув от того, что на улицах ее окружают толпы ненасытных фанатов, она абсолютно спокойно разгуливает по улицам, сидит в кафешках и открыто занимается своими повседневными делами в перерывах между записью своего дебютного сольного альбома. Однако оказалось, что популярность 25-летней артистки живее всех живых. На днях Лена пошла в салон к своему стилисту, который уже не первый год создает образы для сценических выступлений певицы. Устроившись в кресле напротив прозрачной витрины, Катина вверила себя надежным рукам мастера. Но расслабиться она не успела - в салон красоты ворвалась девушка, которая начала в восторженной форме обращаться к Лене. Сначала персонал старался спокойно объяснить поклоннице, что не стоит так нагло вторгаться в чужое личное пространство, но она не была намерена покидать помещение. - Все не на шутку перепугались, когда она начала хватать Лену за руки и что-то выкрикивать, - рассказали Life Showbiz свидетели сцены. - Тут пришлось вступиться Дейву, ее стилисту, который оттолкнул навязчивую фанатку. Но девушка оказалась не робкого десятка и накинулась на молодого человека с кулаками. Тут уже подключилась служба охраны, которая и вывела девушку из салона.