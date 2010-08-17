Земфира покупает квартиру в Лондоне

Сны о небе Лондона становятся для Земфиры вещими. Легенда отечественной рок-сцены выбрала недвижимость в Англии по совету своего покровителя Романа Абрамовича. Столица Британской империи славится тем, что там находятся лучшие в мире студии грамзаписи, где график работы расписан на годы вперед. Чтобы не дожидаться своей очереди в стенах дорогих отелей, российские артисты предпочитают обзаводиться там собственной недвижимостью. На днях в одном из риелторских агентств в районе знаменитой улицы Пикадилли была замечена Земфира Рамазанова, которая пришла к выводу, что туманный Лондон все же приятнее задымленной Москвы. - Предпочтения Земфиры оказались более чем скромными. Ей нужно в избытке пространства, света и комфорта, - рассказали Life Showbiz в риелторской фирме, куда обратилась одна из самых талантливых певиц современности. - Она попросила подобрать квартиру стоимостью около 2 500 000 рублей. Улица Пикадилли была выбрана неслучайно. Она является центром творческой жизни английской столицы: именно там расположена Королевская академия художеств, которую в свое время закончил Джозеф Тёрнер. Как стало известно, желание приобрести недвижимость в Лондоне появилось у Рамазановой после встречи с Романом Абрамовичем в Риге, куда тот прилетал на день рождения Игоря Крутого и задержался на несколько дней, чтобы увидеться со своей протеже. - Земфира очень любит свою квартиру на Фрунзенской набережной, - рассказали знакомые артистки. - Но всем прекрасно известен ее адрес, а из своего отношения к журналистам Зема тайны не делает. В Лондоне она планирует укрыться от фотовспышек. Однако отметить новоселье в ближайшее время Рамазановой вряд ли удастся. Начиная с сентября самая поэтичная певица отправляется в гастрольный тур, а после закрывается в московской студии для записи очередного шедевра.