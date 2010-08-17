Вадим Казаченко выпустит новый альбом осенью

Вадим Казаченко готовится выпустить новый альбом осенью. Название будущей пластинке еще не придумано. Вероятней всего, он будет называться либо «Не отпускай», либо «Сто тысяч «Да» в честь одной из новых песен музыканта, которые он сейчас активно исполняет на концертах. Г-н Казаченко уже обкатал новую программу в гастрольном туре по югу России и Украины, в рамках которого он посетил Сочи, Геленджик, Лазаревское, Феодосию, Одессу и другие города. «Везде прекрасно принимали его новые песни, - рассказали корреспонденту Intermedia в пресс-службе артиста. – Несмотря на то, что стояла невыносимая жара, и аппаратура буквально плавилась на сцене, а музыканты выступали голыми по пояс, концерты проходили с большим успехом и никто из зрителей не уходил, пока шоу не заканчивалось». Автором большинства песен будущей пластинки стала Наталья Топчий, с которой теперь сотрудничает Вадим Казаченко.