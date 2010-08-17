Мел Гибсон попал в ДТП в Малибу

Известный американский актер и режиссер Мел Гибсон попал в автомобильную аварию, никто не пострадал По данным местной дорожно-патрульной службы, инцидент произошел в воскресенье в городе Малибу. Гибсон потерял управление автомобилем, и его Maserati 2008 года выпуска врезался в горный склон. Пресс-секретарь актера Алан Нироб в электронном письме, заявил, что актер в результате аварии не пострадал. Автомобиль получил сильные повреждения, и его пришлось эвакуировать с места происшествия. Как сообщается, у полиции нет основания полагать, что причиной аварии могло стать употребление Гибсоном алкоголя, передает РИА «Новости» со ссылкой на AP. В последние месяцы Гибсон и ведет судебную тяжбу со своей бывшей русской подругой Оксаной Григорьевой по поводу прав на опекунство над их совместным ребенком, родившимся 20 ноября 2009 года и ставшим восьмым ребенком звезды Голливуда. В начале июля полиция Лос-Анджелеса приступила к расследованию заявления Григорьевой о факте физического насилия Гибсона по отношению к ней. По словам окружного шерифа, факт физического насилия якобы произошел в январе в калифорнийском доме Гибсона в районе Малибу. Гибсон - один из самых успешных актеров и режиссеров Голливуда. В 1995 году его фильм «Храброе сердце», где он сам сыграл бесстрашного предводителя шотландцев Уильяма Уоллеса, удостоился двух «Оскаров» - за лучшую режиссерскую работу и лучший фильм. Другие известные киноработы Гибсона - «Смертельное оружие», «Безумный Макс», «Чего хотят женщины», «Человек без лица», «Апокалипсис» и лента «Страсти Христовы», вызвавшая оживленную религиозную полемику.