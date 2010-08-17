Guns N' Roses не будет прерывать европейское турне

Официальные представители группы Guns N' Roses опровергли сообщения о том, что коллектив намерен отменить концерты Группа не собирается отменять концерты и продолжает европейскую часть тура, сообщает Orange News. Накануне в Twitter лидера Guns N' Roses Эксла Роуза появилась информация о том, что группа отменяет концерты и призывает поклонников сдавать билеты. Пресс-секретарь Guns N' Roses сообщил, что блог Роуза был взломан хакерами, что позволило злоумышленниками разместить недостоверную информацию, сообщает «Газета.Ru».