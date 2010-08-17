Наталья Могилевская примирилась с собой

Стильная и сильная украинская певица Наталья Могилевская откровенно рассказала о том, как ей удалось избавиться от комплексов и примириться с собой. «Лада Лузина (журналистка и писательница – ред.) мне говорила: «У тебя есть одна проблема - ты себя не любишь». Каждый раз, приезжая на концерт, я удивляюсь: «Что эти люди здесь делают, почему их так много?» До сих пор не могу поверить, что они собираются ради меня. Долгое время мне казалось, что я недостаточно образованна, невнимательна по отношению к другим людям, ленива. Мне не нравилось, как я выгляжу, что говорю. Это был бесконечный труд над собой и единственный мощный двигатель роста. Сегодня мои отношения с собой улучшились», - призналась 35-летняя Наталья Могилевская в интервью газете «Факты». В юные годы у певицы случались периоды жуткого страха. Она была готова поехать ночевать к кому угодно, лишь бы не быть одной. Да и не особо задумывалась, какой мужчина попадается в моей жизни. «Может, этот страх был заложен в меня генетически, но я с ним справилась. Сегодня я быстро устаю от людей и люблю находиться одна, сама смотреть кино, читать книги, путешествовать», - поделилась певица. Наталья Могилевская очень любит отдыхать на юге Франции. «Обычно я останавливаюсь в небольшой гостинице под Монако, но последнее время там много украинцев. Так что ищу себе какое-нибудь другое место на юге Италии или Франции». А вот в постройке своего домика под Киевом она не видит смысла. Артистка предпочитает снимать дома, а не выкладывать огромные суммы в их строительство. «К тому же не люблю сидеть на одном месте. В этом вопросе я сродни жителям Европы. Они арендуют дом или квартиру, делают карьеру, а в возрасте около 40 лет выходят замуж и рожают детей. До 35 лет они учатся, и я, кстати, тоже! У меня до сих пор много педагогов, учусь английскому языку, истории музыки», - рассказала Наталья Могилевская. Последние два года она увлекается йогой и называет это своим увлечением «навсегда». «Йога стала частью моей жизни, ну, как завтраки. Для меня эти занятия являются неким фундаментом, основой моей стабильности. Они гармонизируют жизнь. Это касается абсолютно всего, даже режима питания. Ем все, но в умеренных количествах. Я в пище гурман и эстет, но не превращаю ее в культ», - откровенничает певица. Уходу за собой она не уделяет много времени. «Я вообще этим не занимаюсь, хотя, наверное, должна была бы, как актриса. На несколько лет вперед по субботам у меня расписан маникюр-педикюр. Косметолог выписывает мне средства в зависимости от времени года и состояния кожи. Сама я люблю женщин, которые стареют красиво, предпочитаю глаза без макияжа. Мне нравится кино, которое культивирует естественность. Почему бы так не жить?», - говорит Наталья Могилевская.