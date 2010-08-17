Муж Боярской сыграл «Свадьбу по обмену»

Буквально через неделю после настоящей свадьбы с Елизаветой Боярской актер Максим Матвеев женился на Екатерине Вилковой. Бракосочетание стало частью съемок фильма "Свадьба по обмену". В готовящемся к выходу фильме используется стандартный голливудский сюжет комедийных мелодрам. Известный телеведущий (Федор Бондарчук) никак не хочет жить тихой, семейной жизнью. Его девушка востребованная фотомодель (Екатерина Вилкова) напротив мечтает о простом женском счастье. В отместку она решает выйти замуж за обычного банковского клерка (Максима Матвеева). Он в свою очередь таким поступком хочет проучить свою вторую половину (Машу Кожевникову). Уже выйдя из ЗАГСа, герои комедии понимают, что поступили опрометчиво. Дальше события развиваются стремительно. Финал фильма держится в секрете, но стоит отметить, что он вполне предсказуем. Скажем одно: в конце будут женится сразу две пары. Съемки фильма начались в Москве в первых числах августа и продлятся до середины сентября. Правда погодные условия уже успели внести коррективы в процесс. Однажды из-за смога пришлось срочно перенести действие сцены с набережной Москвы-реки в павильон. "Свадьба по обмену" уже пятый совместный проект Максима Матвеема и Екатерины Вилковой. Вместе актеры уже снялись в таких фильмах, как "Тиски", "Стиляги", "The телками" и "Номер 13". Так что притираться к друг другу им не пришлось. К слову сказать, и для режиссера этой романтической комедии Дмитрия Грачева это уже не первый опят работы в подобном жанре. Зрители могли узнать его фильму "Невеста любой ценой" с Павлом Волей в главной роли.