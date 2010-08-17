Ирэна Карпа родила дочурку (ФОТО)

Сегодня в Берлине 29-летняя писательница и певица Ирэна Карпа благополучно родила дочь. Об этом «Главреду» удалось узнать от близкого окружения молодой мамы. Вес малышки составил 3,52 кг, рост - 52 см. Имя малышки будет состоять из трех частей, первая часть которого – Корена-Джиа. Напомним, Ирэна Карпа и американский финансист Норман Пол поженились осенью 2009 года. Это второй брак Карпы - в 2008 году она вышла замуж за киевского писателя Антона Фридлянда, в летом 2009 года пара развелась. Детей у них не было.