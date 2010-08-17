Врачи обнаружили у американского актера Майкла Дугласа рак горла

Медики обнаружили у знаменитого американского актера Майкла Дугласа злокачественную опухоль горла, пишет в понедельник американский журнал People со ссылкой на пресс-секретаря звезды. По данным журнала, теперь 65-летнему актеру предстоит пройти 8-недельный курс радио- и химиотерапии. Врачи надеются на полное выздоровление лауреата премии "Оскар". "Я настроен очень оптимистично", - говорится в заявлении от имени Дугласа. Майкл Дуглас родился в семье легендарного актера Кёрка Дугласа и актрисы Дианы Дуглас Дэррид. Он известен по таким фильмам, как "Роман с камнем", "Уолл-стрит", "Основной инстинкт", "С меня хватит!". За исполнение главной роли в фильме "Уолл-стрит" Дуглас в 1987 году получил премию "Оскар". В 2000 году Майкл Дуглас женился на молодой британской актрисе Кэтрин Зета-Джонс. В апреле 2010 года сын актера от первого брака 31-летний Кэмерон Дуглас был приговорен нью-йоркским судом к пяти годам тюрьмы за торговлю наркотиками.