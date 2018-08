Тимати задумался о создании семьи

15 августа на Лазурном Берегу в городе Сен-Тропе прогремела вечеринка в честь 27-летия Тимати. В одно из самых престижных мест отдыха съехались друзья и коллеги артиста. На тусовке можно было заметить супругу Андрея Григорьева-Апполонова Марию, которая проводила время в компании капитана баскетбольной сборной России Андрея Кириленко и его жены, всю команду Black Star Inc. и даже депутата Госдумы Александра Хинштейна. "Мне 27, я взрослый сформировавшийся мужчина, знающий, что делать в этом мире для того, чтобы сидеть на его вершине... Пора создавать семью", - написал в своем блоге в Twitter Тимати. К слову сказать, о романтическом настрое рэпера свидетельствует и его новая татуировка на шее. Рядом с голубкой с оливковой ветвью и над надписью "Leave me or love me" теперь красуется ангел с завязанными глазами и со стрелой в руке. Этой картинкой Тимати, судя по всему, хотел лишний раз напомнить простую истину: любовь слепа. Всерьез о семье задумался и певец Шура. Недавно он представил публике свою невесту, с которой вместе уже 4 года. А теперь он начал мечтать и о детях. "На дорогую свадьбу у нас денег пока нет, еще не накопили, да это, как мне кажется, и не важно. Главное, чтобы были дети, а потом можно и свадьбу сыграть. У меня абсолютно точно будут двойняшки, мне бабушка сказала. Бабушка сама двойняшка, и все, кому она клала руку на живот и говорила: "Будут двойняшки", рожали двойню", - цитирует слова артиста "Экспресс-газета".