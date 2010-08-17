Режиссер Балаян о Табакове: русский скоморох и великий артист

Олег Табаков, который во вторник празднует свой 75-летний юбилей, - большой русский артист, уверен кинорежиссер Роман Балаян, снимавший Табакова в таких картинах, как "Полеты во сне и наяву" и "Каштанка". "Это площадной артист, русский скоморох, артист громкого звука, ему подвластно выступать на огромных пространствах, это актер-глашатай, большой великий русский артист", - сказал Балаян РИА Новости. "В отличие от многих артистов, Табаков не скрывает, что он Актер Актерыч, он настоящий русский Артист и ему совсем не обязательно быть достоверным. Он не скрывает, что он "играет" - это его естественная суть", - продолжил он. Он поздравил Табакова с круглой датой, которую назвал "совершеннолетием", и отметил, что именно благодаря юбиляру стал известен как режиссер. "Я думаю, что в "Каштанке" он сыграл одну из своих лучших ролей", - признался Балаян.