Сати Казанова потеряла друга

Экс-солистка группы «Фабрика» сейчас очень расстроена смертью своего четвероногого любимца. В семье Сати немецкая овчарка по имени Граф появилась совсем недавно, но, по словам певицы, все родные уже успели сильно привязаться к ней. На одной из прогулок собаку укусил клещ, который оказался носителем смертоносного вируса. Ветеринары боролись за жизнь Графа, однако через несколько дней пес все равно умер. – Грустно терять четвероногого друга. Графу было всего полгода, он жил у моих родителей. Укусил клещ, и за три дня песик буквально угас. Так ревели все, – поделилась с "ТД" Сати Казанова.