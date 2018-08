Шер возвращается на сцену с новым альбомом

Американская поп-исполнительница Шер приступила к работе над новым студийным альбомом. Пластинка станет первым релизом певицы за последние девять лет. Сообщается, что автором текстов и музыки новых песен станет Диана Уоррен. Перу Дианы принадлежат такие хиты, как «I Don't Want to Miss a Thing» Aerosmith и «Because You Loved Me» Селин Дион. Сама Шер сообщает, что не стоит от нее ждать композиций в стиле альбома 1998 года «Believe». «Я не могу отнести мой новый альбом к какому-либо жанру», - признается исполнительница. Ожидается, что новый альбом Шер выйдет в 2011 году. Ну в в ноябре этого года поклонники Шер-актрисы смогут увидеть ее в голливудском мюзикле «Бурлеск». В фильме также снялась Кристина Агилера.