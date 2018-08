Status Quo перепишут свой самый известный хит

Британский рок-коллектив Status Quo перезапишут песню 1986 года «In the Army Now». Музыканты собираются несколько изменить сам текст известной песни. Композиция будет записана при участии бэк-вокалистов. Лидер группы Фрэнсис Росси сказал, что это решение продиктовано желанием обратить внимание людей на то, что делают военные. Новая версия хита «In the Army Now» выйдет 26 сентября этого года. Все деньги, вырученные от продажи трека, будут переданы благотворительным организациям Help For Heroes и British Forces Foundation, занимающимся сбором средств на поддержку вооруженных сил.