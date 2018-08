Анита Бейкер выпускает новый альбом

Анита Бейкер выпускает седьмой студийный альбом под названием «21st Century Love». В альбом войдет 10 треков, среди которых стоит отметить «Give Me Your Love» (римейк хита Кертиса Мейфилда, оригинальная песня является саундтреком к фильму «Super Fly») при участии Снупп Догга и «Lately» (римейк на первый сингл Кертиса) при участии звезды R&B Tyrese. «Когда я только планировала записать эту пластинку, я подумала, а кто сегодня мог бы олицетворять собой главного героя фильма «Super Fly»? И в ту же секунду я поняла, что должна пригласить Снупп Догга для записи «Give Me Your Love»», - говорит Анита.