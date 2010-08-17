«Непара» устроит чемпионат по скоростным гонкам

Солист дуэта "Непара" Александр Шоуа недавно вернулся из Франции со съемок программы Первого канала "Большие гонки". "Я очень хотел принять участие в съемках этой программы, поэтому, когда поступило такое предложение, долго не раздумывал. Но только оказавшись там, я понял, во что ввязался. Это действительно очень опасно и страшно, все эти конкурсы, костюмы ростовых кукол, быки... Но могу сказать без ложной скромности: я принял участие в трех конкурсах и принес своей команде победные очки!". Так что, поездка Саши во Францию и его участие в программе не были напрасными. Увидеть в эфире Первого канала программу "Большие гонки" можно будет в новом телевизионном сезоне. А вот услышать новую песню Дуэта "Непара" радиослушатели смогут уже в самое ближайшее время. Совсем скоро премьера песни "Любовь, которая была" на Русском радио и на других радиостанциях. А пока Александр зарабатывал очки на "Больших гонках", его прекрасная половина по Дуэту "Непара" Виктория Талышинская предпочла отдых на море. На этот раз выбор Вики пал на Турцию: "Мне важно было отдохнуть перед большим гастрольным туром по югу России, именно поэтому я остановилась на Турции, где уровень сервиса в хороших отелях способствует расслабленному ничегонеделанью. А это в нашем сумасшедшем гастрольном графике очень ценно". В перерывах между гастролями ребята решили погонять на картах и даже устроить чемпионат среди музыкантов дуэта "Непара" по скоростным гонкам. Уже состоялись несколько тренировочных заездов, финал же состоится 19 августа в Русской школе Картинга "Пилот". Вика не поклонница экстремальных гонок, поэтому и пропустила тренировочные заезды, но 19 августа обещала приехать и поддержать своих ребят.