Филипп Киркоров посетил святые места Франции и Италии

Самый любопытный звездный турист Филипп Киркоров посетил святые места во Франции и Италии. Поп-король российской эстрады много лет назад, еще будучи в браке с Аллой Пугачевой, полюбил старинные храмы и церкви, и во время недавней вылазки в Европу не смог отказать себе в экскурсионной программе по зарубежным святыням. - Мы были в исторически значимом месте старинном городке Ля Турби, - рассказал Филипп «ТД», - Мы с друзьями посетили Альпийский Трофей, древнейший храм Августа Цезаря, который был построен в честь победы римлян. Под альпийским трофеем Киркоров и его компания нашли импровизированную концертную площадку, на которой артист не замедлил спеть. На этом энтузиазм певца познавать новое не закончились: около храма Киркоров заприметил большого черного кота и провел следственный эксперимент: чем отличается реакция на приставания звезды заморского кота от нашего российского. После экскурсии Филипп с компанией отправились обедать во французский ресторан с мишленовскими звездами Шевр-д-Ор, который всем очень понравился изысканной кухней и внимательным обслуживанием. - Я стараюсь всегда не только отдохнуть или поработать в другой стране, - рассказал Киркоров, - но почерпнуть какие-то важные для меня знания, в области религии, культуры, истории. Популярный певец не раз был замечен в Израиле, многих европейских странах и даже в родной Софии во время посещения святых мест. Например, недавно артист посещал могилу матери в Болгарии. - Уже 16 лет я приезжаю на могилу к маме, чтобы получить ее благословение. Для меня это традиция, - рассказал певец.