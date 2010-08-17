Варвара стала заслуженной артисткой России

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении звания заслуженной артистки России певице Варваре. «Для меня это одна из самых приятных новостей, - делится впечатлениями с Intermedia Варвара. - Я знаю, многие люди к подобным регалиям относятся по-разному, но, честно говоря, мне приятно, что меня заметили на столь высоком уровне и отметили мою работу, присвоив столь почетное для России звание. Спасибо всем, кто верил в меня, кто участвовал в подготовке и оформлении всей необходимой документации».