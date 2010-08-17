Иракли будет с рождения готовить сына к спортивной карьере

Ираклий Пирцхалава готовится к выписке своей невесты Софии из роддома вместе с новорожденным сыном. Малыш появился на свет ростом 51 сантиметр и весом 3370 граммов в роддоме при 72-й клинической больнице 12 августа, причем Ираклий присутствовал на родах, помогая любимой и оказывая ей моральную поддержку. «Это был самый счастливый день в моей жизни, - рассказал корреспонденту Intermedia певец. – Год назад я и не думал, что могу так сильно влюбиться и с таким нетерпением ждать рождения ребенка». Сейчас молодой отец спешно закупает все необходимое для малыша. Будущие родители до последнего не знали, кто у них родится – девочка или мальчик, ведь малыш на УЗИ упорно скрывал свою половую принадлежность. В итоге будущие родители решили, что раз ребенок решил сохранить свой пол в тайне, пусть для них это станет сюрпризом, и оставили попытки выяснить, кого они ждут. Так что до появления малыша на свет были приобретены только самые необходимые вещи, одинаково подходящие и для девочек и для мальчиков, а все остальное решили купить позже. На данный момент молодой отец уже приобрел конверт для выписки с синими ленточками и поехал выбирать детскую кроватку. Колыбель для будущего ребенка Ираклий с Софией присмотрели, еще когда невеста артиста была беременна, но покупку решили отложить до того времени, когда новорожденный появится на свет. А коляску для сына подарил Пирцхалаве один из его друзей. «Это эксклюзивная коляска Ferrari, - сообщил корреспонденту музыкант. - Так что наш малыш с самого рождения будет спортсменом, а в будущем, когда сын вырастет, я очень надеюсь, что он станет знаменитым футболистом». Сейчас Ираклий Пирцхалава каждый день навещает Софию с новорожденным и с нетерпением ждет, когда семья воссоединится в их загородном доме. Врачи говорят, что это радостное событие вот-вот произойдет, потому что мама и новорожденный чувствуют себя замечательно, и у медиков нет никаких причин задерживать их в роддоме сверх положенного срока. Имя малышу еще не придумали. Молодые родители решили положиться в этом вопросе на православные святки и назовут мальчика в честь одного из святых, в чей день он появился на свет.