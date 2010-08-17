В день рождения Муслима Магомаева в московском метро звучат его песни

Сегодня, 17 августа, в день рождения Муслима Магомаева, в московской подземке на станция звучат его знаменитые песни. "Безусловно, это памятная и дорогая дата для многих поколений людей. Мы узнаём его, помним и восторгаемся снова и снова. В течение всего дня на эскалаторах и в переходах метро из динамиков будут звучать песни Магомаева", - рассказали Интерфаксу в радиоредакции метрополитена. Муслим Магомаев родился в Баку 17 августа 1942 года. Он стал широко известен после выступления в Кремлевском Дворце съездов на заключительном концерте фестиваля азербайджанского искусства в 1962 году. Магомаев - автор более 20 песен, музыки к фильмам. До последнего времени он жил в Москве, выезжая на гастроли в города бывшего Союза и за рубеж. Он скончался на 67-м году жизни в октябре 2008 года