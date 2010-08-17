Аврил Лавин работает над новым альбомом

Канадская поп-звезда Аврил Лавин скоро выпустит свой четвертый студийный альбом. Певица рассказала, что сейчас она работает над грядущим релизом в Лос-Анджелесе. Детали пластинки Лавин держит в секрете. «Теперь, когда я сама пишу свои песни, мне нужно немного больше времени для записи нового материала, так как я нуждаюсь во вдохновении. На сегодняшний день я записала много новых песен – наверное, их хватило бы на выпуск двух альбомов», - делится подробностями исполнительница. Несмотря на то, что определенной даты выхода альбома пока нет, ожидается, что новинка от Аврил Лавин поступит в продажу в ноябре этого года.