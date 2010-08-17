Алексей Панин устроил драку в ресторане

Имя Алексея Панина в связи со скандалом с женой в последние дни стала самой обсуждаемой в прессе. Но актер умудрился оказаться еще в одной неприятной истории. На закрытии кинофестиваля в Выборге, где он был в жюри, Панин устроил драку в ресторане. Поползли слухи, что актер был не совсем трезв и ему не понравились высказывания посетителя ресторана о конфликте с женой. Алексей рассказала свою версию случившегося. "Действительно была драка. Это случилось в ресторане, на веранде у гостиницы "Дружба". Нас этот пьяный человек доставал с самого раннего утра. Он постоянно подходил к столу, где сидел я, Александр Атанесян, Станислав Говорухин и много других уважаемых людей. Мы ему делали замечания, но он не унимался. Потом мы пошли на церемонию закрытия кинофестиваля, когда мы вечером вернулись в ресторан, там опять появился этот пьяный человек. Он вел себя по-хамски, абсолютно неадекватно", - рассказал актер "Комсомольской правде". После того как мужчина оскорбил Станислава Говорухина нервы отдыхающих звезд сдали: "Станислав Сергеевич встал, но так как я был ближе к хулигану, я этого человека пихнул. Сильной драки там не было". Панин утверждает, что был абсолютно трезв: "Он задел мои интересы только тем, что он обидел Станислава Сергеевича. Не помню, честно говоря, что он сказал Говорухину, но поверьте это было хамством. Я не выдержал, врезал этому хаму, а поскольку он был пьян, то сразу же упал и повалил стол с посудой". Милицию вызывать не стали, охрана заведения смогла сама справиться с решением конфликта.