Как жена изменила Олега Табакова

17 августа Олег Табаков празднует 75-й день рождения. Этот год богат для его семьи на юбилеи: 45-летие супруги Марины Зудиной и 15-летие их официального брака. Но на самом деле отношения с Мариной длятся гораздо дольше и почти вдвое старше этих 15 лет. Олег Павлович признается, что с момента появления в его жизни Зудиной, его взгляд на отношения с женщинами изменился: "Когда только начинался этот роман или процесс, назовите это как угодно, у меня был совсем другой регламент взаимоотношений с женским полом. И это Марина разрушила прежний регламент и составила новый, за что я ей благодарен". Супруга художественного руководителя МХТ имени А.П. Чехова признается, что может похвастаться кое-какими успехами в отношении мужа: "Олег Павлович больше времени проводит в кругу семьи, чем до того, как мы стали жить вместе. И теперь, выбирая между походом куда-то и тихим семейным вечером, мы все чаще останавливаемся на последнем". Она также старается, чтобы занятой муж как можно чаще виделся со своим сыном от первого брака Антоном, который, к слову сказать, в этом году тоже празднует 50-летний юбилей. "А еще я смогла добиться того, что мы вдвоем иногда куда-то уезжаем, - рассказывает Зудина в интервью журналу Hello!. – И на отдыхе Антон Павлович, который предпочитает наблюдать красоты из машины, идет мне навстречу и составляет компанию в пеших прогулках по городу. Последний раз мы провели чудесное время, прогуливаясь по швейцарскому городу Бад-Рагац". Сама Марина Зудина благодаря мужу стала терпимее в отношениях с людьми: "А в связи с тем, что он руководит театром и думает о деле, я перестала мыслить категориями собственного успеха, менее эгоистично на все смотрю".