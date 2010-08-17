Николай Басков назвал «цену» Филиппа Киркорова

Популярный отечественный эстрадный исполнитель Филипп Киркоров стал получать гораздо меньше денег за свои выступления несмотря на то, что весьма и весьма востребован в пору "мертвого" летнего сезона в шоу-бизнесе. Такой информацией на Bal des Fleurs поделился с публикой певец Николай Басков. Как пишет в своей авторской колонке светский обозреватель сайта Gazeta.ru Божена Рынска, Басков со сцены заявил, что за выступление на вечеринке он берет "минимум 100 тысяч евро", а Киркоров - 30 тысяч в той же валюте. "Бал цветов" - ежегодная светская тусовка на вилле Ротшильда. Уже три года она проходит без своего создателя — пропавшего без вести миллиардера Леонида Рожецкина - и собирает "сливки общества" со всего мира.