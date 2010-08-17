Дель Торо отказался от «Хоббита» по совету Кэмерона

В интервью австралийской Herald Sun режиссер фильма о синих человечках проболтался о своей подковерной роли в разборках вокруг продюсируемого Питером Джексоном "Хоббита". Оказывается, Джеймс Кэмерон, как змей-искуситель, долгое время обрабатывал Гильермо дель Торо, настаивая, чтобы тот бросал Джексона с его магаломаническим диптихом и шел к нему под крыло — снимать "Хребты Безумия" по Г.Ф. Лавкрафту. В 3D! И, похоже, в итоге доломал мексиканца, потому что исход этой истории теперь известен всем. — Я ему сто раз говорил, чтобы он бросал этот проект, потому что на таком корабле нет места для двоих капитанов, — объяснил Кэмерон. — Понятно же, что Питер [Джексон] неизбежно стал бы доминировать, и в итоге сделал бы "свое кино". И, в принципе, чего греха таить, мы ведь всегда и хотели, чтобы этот фильм снимал именно он. Вот пусть Питер и занимается "Хоббитом", а Гильермо пускай снимает свое собственное кино. Надо заметить, "Хребты безумия" дель Торо хотел снять уже давно. По его просьбе студия Universal выкупила у DreamWorks права на книгу. Сценарий Гильермо написал еще раньше. Все было на мази. И если бы не подвернувшийся "Хоббит" (а от подобных проектов, согласитесь, невозможно вот так сходу отказаться), отнявший у режиссера два года жизни, страшная киносказка о древнем зле, затаившемся под антарктическими льдами, уже могла бы идти в кинотеатрах. Опять же, съемки "Хоббита" постоянно откладывались из-за отсутствия финансирования, а Кэмерон по-братски предложил лавкрафтовскому проекту продюсерскую руку помощи. Вы бы отказались? Конечно, в адрес Кэмерона неизбежно полетят шпильки: дескать, подлец, такой проект загубил... Но по большому счету надо сказать Джеймсу спасибо. Он, во-первых, дал Гильермо работу, о которой тот мечтал много лет. Во-вторых, облагодетельствовал лавкрафтоманов. И в-третьих, как видим, после ухода дель Торо проект не утонул. Кэмерон просто заставил Джексона сделать то, чего от него и так все ждали: самолично заняться "Хоббитом", а не сваливать все на чужие плечи. Пусть даже мир Средиземья уже давно надоел ему до чертиков. Мнение самого Джексона тут, понятно, никого не интересует. Назвался толкиенистом — полезай в кузов.