Карл Урбан утвержден на роль судьи Дредда

Продюсер перезагрузки "Судьи Дредда" Эндрю Макдональд, выступая перед журналистами на лондонском Муви-Коне, поведал некоторые детали проекта, съемки которого стартуют скоро в Йоханнесбурге при участии команды "Района №9": — "Дредд" был фантастически крутым комиксом, но экранизация 15-летней давности убила в нем все живое. Наша цель — сделать очень жесткий и реалистический фильм о Дредде и Магасити. Фильм будет с рейтингом R. Судью сыграет парень по имени Карл Урбан. Он будет ездить на крутом байке и месить людей. И будьте уверены, он не станет снимать свой шлем! К старому фильму с Сильвестром Сталлоне у фанатов было много претензий, но главная состояла в том, что в комиксе Дредд никогда не снимал свой шлем. С другой стороны, режиссера Дэнни Кэннона тоже понять можно: звездам платят за их узнаваемые физиономии. Делать фильм со Сталлоне в главной роли и при этом ни разу не показать его лицо было бы неслыханной расточительностью. С тем же успехом можно было бы не платить Слаю 15 миллионов, а упаковать в латы Дредда первого встречного — и найдите 10 различий. Урбан ("Хроники Риддика", "Следопыт") в этом плане фигура более подходящая. Актер вроде неплохой, но при этом мало кто может вспомнить хотя бы пять фильмов с ним. Такое лицо никаким шлемом не испортишь. Другая проблема касалась сюжета: по мнению многих зрителей, сценаристы первого фильма слишком уж вольно обошлись с комиксовой первоосновой. Авторы новой экранизации решили этот вопрос радикально, решив вообще не заимствовать из комикса никаких сюжетных поворотов. Перезагружать — так по полной! — Фильмы по комиксам сегодня совсем не такие, как в 90-е годы. — Блеснул напоследок эрудицией Макдональд. — Раньше их никто всерьез не воспринимал, но у нас все будет по-взрослому. Фанаты месилова, возрадуемся.