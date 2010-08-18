Рэпер Jay-Z удержал титул самого дорогого «короля хип-хопа»

Самым дорогим рэпером мира вновь назван культовый Jay-Z - его заработок составил за год 63 миллиона долларов, сообщает журнал Forbes. Каждый концерт в туре "The Blueprint 3" приносил по 1 миллиону долларов уроженцу Бруклина, который, по утверждению критиков, за последние десять лет "изменил лицо хип-хопа". Один из самых выдающихся людей в музыкальной индустрии в течение года инвестировал в сеть ночных клубов 40/40 и бродвейский мюзикл "Fela!". Музыкант известен и как совладелец клуба НБА New Jersey Nets вместе с российским миллиардером Михаилом Прохоровым. Несмотря на коммерчески успешный год, удвоивший доходы Jay-Z, он пока не смог догнать по размеру заработка свою супругу Бейонсе, отмечает издание. В тройке самых дорогих представителей жанра также фигурируют исполнитель Шон Комбс, известный как Дидди (30 миллионов долларов) и Аляун Бадара Тиам, выступающий под псевдонимом Эйкон, доход которого составил 21 миллион долларов. "Короли хип-хопа" потеряли за первый год кризиса больше, чем Уолл-стрит - в 2008 году 20 самых высокооплачиваемых музыкантов, работающих в жанре хип-хоп и рэп, в сумме заработали около 300 миллионов долларов, сократив прибыль на 40%. Минувший год сохранил их доходы на таком же уровне. Forbes ежегодно составляет рейтинг самых высокооплачиваемых "королей хип-хопа", оценивая их доходы с июля по июль за счет концертов, выпуска альбомов, рекламы и участия в шоу.