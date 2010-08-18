Глава «Ленфильма» возглавит жюри кинофестиваля «Меридианы Тихого»

Гендиректор киностудии "Ленфильм", продюсер Вячеслав Тельнов возглавит жюри кинофестиваля "Меридианы Тихого", который состоится во Владивостоке с 11 по 17 сентября, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь форума. "Кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" пройдет уже в восьмой раз, как и в предыдущие годы, состав его жюри был сформирован оригинальным образом. В этот раз дирекция составила его по принципу "съемочной группы": судить участников будет продюсер, оператор, актриса, режиссер и звукорежиссер", - сказал собеседник агентства. По его словам, миссия возглавить международное жюри возложена на продюсера, генерального директора киностудии "Ленфильм" Вячеслава Тельнова. Он напомнил, что одна из продюсерских работ Тельнова - фильм "9288 км" получил Гран-при и приз губернатора Приморского края на фестивале "Меридианы Тихого" в 2006 году. "Для справедливости все остальные члены жюри - представители зарубежных стран АТР, чьи фильмы будут участвовать в конкурсных показах. Среди них - китайский оператор Юй Ликвай, который работал почти во всех проектах культового режиссера Цзя Чжанкэ", - уточнил собеседник. Он отметил, что актрису в "съемочной группе" жюри будет представлять известная уроженка Южной Кореи Пан Унджин, а звукорежиссера - француз Жюльен Клоке. Оба - номинанты престижных кинофестивалей и обладатели международных премий. "Заключает список членов жюри режиссер из Индии Шиваджии Чандрабхушан. В его творческом активе - 20 международных наград, которые он завоевал, сняв свой первый полнометражный фильм "Замерзший". В Индии он удостоен самого высокого приза в области кинематографа - "Национальной премии Индиры Ганди за "Лучший режиссерский дебют"", - рассказал собеседник агентства. Участие в VIII международном кинофестивале "Меридианы Тихого" примет звезда мирового кино французский актер Ален Делон. Это будет его первый визит во Владивосток, он посетит церемонию закрытия кинофестиваля и проведет творческую встречу с поклонниками его таланта и молодыми мастерами кино. В программе фестиваля также присутствуют нововведения - фильмы из трех морских стран Мексики, Эстонии и Турции объединены в одну программу названную "Хождение за три моря".