Нью-Йоркский кинофестиваль закроют премьерой фильма Клинта Иствуда

Нью-Йоркский кинофестиваль закроется премьерным показом нового фильма Клинта Иствуда "Потустороннее" ("Hereafter"). Информация об этом появилась на официальном сайте мероприятия. Новая лента 80-летнего Иствуда представляет собой переплетение трех историй. Герои каждой из них переживают смерть близких людей. Одну из главных ролей в фильме исполнил Мэтт Деймон. В широкий прокат картина выйдет 22 октября 2010 года. В рамках кинофестиваля ее покажут 10 октября. Нью-Йоркский кинофестиваль проводится с 1963 года. В этом году он будет проходить с 24 сентября по 10 октября. Как сообщалось ранее, мероприятие откроют показом нового фильма Дэвида Финчера "Социальная сеть". По словам организаторов Нью-Йоркского фестиваля-2010, ключевым фильмом в программе станет лента Джули Тэймор "Буря", экранизация одноименной пьесы Шекспира. В картине снялись Хелен Миррен, Альфред Молина и Алан Камминг.