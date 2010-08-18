Украинка выступит на конкурсе «Мисс Вселенная» в платье из колосьев

Участницы конкурса красоты "Мисс Вселенная -2010" продемонстрировали прически, макияж и наряды, в которых они будут представлять свои страны. Один из самых необычных костюмов на официальной презентации 17 августа представила конкурсантка из Украины, 22-летняя Анна Пославская. Как сообщает "Корреспондент.net", девушка выступит на конкурсе в платье из пшеничных колосьев. Платье в виде снопа создала украинский дизайнер Марина Ассаулюк. На работу над нарядом у модельера ушло более четырех месяцев и несколько сотен тысяч колосьев, каждый из которых был пришит вручную. Платье украшено широкой голубой лентой. Что касается прически Пославской, то стилисты девушки остановили свой выбор на косе-венке в стиле бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Также необычными нарядами отметились американка Рима Факих в купальнике с крыльями из золотой ткани, представительница Замбии Элис Мусуква в платье из тыкв, обладательница титула "Мисс Венесуэла" Марилиса Гибсон в футуристическом серебристом комбинезоне и некоторые другие претендентки на титул. На презентации нарядов выступила и россиянка Ирина Антоненко. Она продемонстрировала платье с отделкой сотканным вручную кружевом, драгоценными камнями и оторочкой из соболиного меха. Платье Антоненко стало одним из самых дорогостоящих нарядов, созданных для конкурса "Мисс Вселенная". Конкурс "Мисс Вселенная" состоится 23 августа в Лас-Вегасе. Всего на победу в конкурсе красоты претендуют более 80 участниц.