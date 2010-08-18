Известный ди-джей Tiesto выступит на Васильевском спуске в Москве

Известный голландский диджей Tiesto, который три раза подряд становился лучшим диджеем планеты, выступит 21 августа на Васильевском спуске в центре Москвы, сообщил РИА Новости в среду источник в городской администрации. Диджей Tiesto станет хедлайнером фестиваля MTV Open Air. В рамках фестиваля также выступят российские исполнители, в числе которых A?Studio, "Банд?Эрос", группа Serebro, диджей Leonid Rudenko, диджей Smash и другие. "Власти Москвы окажут содействие в организации и проведении концерта. Распоряжение об этом подписал исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин", - рассказал представитель мэрии. По его словам, на концерте ожидается около 20 тысяч зрителей. Собеседник агентства также отметил, что мэрия Москвы организует уборку прилегающих к Васильевскому спуску территорий, откроет торговые точки, обеспечит медицинское обслуживание зрителей и участников концерта. "Департаменту транспорта и связи Москвы поручено предусмотреть изменение маршрутов движения общественного транспорта в месте проведения мероприятия", - уточнил собеседник агентства. Он добавил, что ГУВД Москвы поручено обеспечить охрану общественного порядка на территории Васильевского спуска, организовать транспортные потоки и помочь зрителям на автомобилях найти места на стоянке. Диджей Tiesto (настоящее имя - Тийс Вервест) начал свою музыкальную карьеру в 17 лет. В 2000 году его ремикс на трек "Silence" группы "Delerium" четыре недели продержался на вершине хит-парада Великобритании и занял третье место в чартах американского "Billboard". В 2004 году Tiesto выступал на открытии Летних олимпийских игр в Афинах.