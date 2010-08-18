Бритни Спирс сильно похудела за две недели

Бритни Спирс удалось вернуть былые формы. На днях папарацци засняли звезду, когда она приехала на студию звукозаписи в Лос-Анджелесе. Ее стало просто не узнать. В коротких шортах и босоножках на высокой платформе Бритни выглядела очень свежо и подтянуто. Похудеть и привести себя в форму звездной блондинке удалось всего-то за какие-то две недели. Буквально в начале месяца она появилась на публике в растянутой майке, обвисших шортах и шлепанцах. А целлюлит на ногах звезды поверг в шок всех ее поклонников. Сегодня же ноги Спирс выглядят потрясающе. Как ей удалось похудеть за столь короткий срок остается только догадываться. Возможно, диеты и упражнения сделали свое дело, а, может быть, помогло возвращение к нормальной жизни. Ведь последнее время, как писали таблойды, 28-летняя исполнительница и мама двоих детей страдала депрессией. Она постоянно ругалась со своим бойфрендом Джейсоном Травиком. течение нескольких лет поп-принцесса была в центре внимания всего мира. Она располнела, побрилась налысо, несколько раз попадала в реабилитационные клиники и полностью отстранилась от своей карьеры. В 2008 году состоялось триумфальное возвращение Бритни на сцену. Она активно сбрасывала вес при помощи изнуряющих диет, занималась фитнесом и хореографией, перестала попадать в скандальную светскую хронику. Но последнее время опять перестала следить за собой и стала появляться на публике в неподобающем виде: неухоженная, зачастую без нижнего белья, с растрепанными волосами. Однако сейчас, как написала Бритни в своем Twitter, она полна сил, готова к работе и собирается засесть в студии для записи новых хитов.