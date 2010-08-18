Бутусову испортили отдых сотрудники отеля

Известный рок-музыкант и лидер группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав Бутусов находясь на отдыхе в Греции столкнулся с гостиничным беспределом. Прожив в одном отеле некоторое время, музыкант вместе с супругой и тремя детьми решил покинуть это место и переехать в другую гостиницу. Причиной для такого решения послужили разные мелкие неудобства, в том числе неприятный запах загадочного происхождения. Однако просто так отпустить постояльцев администрация отеля не захотела. "С нас потребовали компенсацию за оставшиеся недели, угрожали полицией, блокировали выезд из гостиницы, изъяли часть денег и так далее", - рассказал возмущенный Бутусов газете "Аргументы и факты". - В результате мы вынуждены были три дня мотаться в поисках защиты своих прав, искать поддержки в консульстве, в полиции, в турагентствах и даже в ООН. Чаще всего на нас смотрели как на инопланетян и везде повторяли доводы о несовершенстве писаных законов". Но в итоге все -таки нашлись люди, сумевшие помочь музыканту и его семье: "Благодаря счастливой случайности мы столкнулись в холле одного из отелей с Кимоном Рифеншталем - внуком Лени Рифеншталь (режиссёр и фотограф). Он проявил поистине щедрое гостеприимство". После всех неприятностей и пережитого стресса Вячеслав Бутусов собирается написать заявление в ЭОТ (организацию, отвечающую за качество обслуживания в гостиничных комплексах, - прим.Дней.Ру), чтобы вернуть деньги, которые изъял менеджер отеля. "Увы, в подобной ситуации можно полагаться только на себя", - с сожалением отмечает рокер.