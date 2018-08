Спайк Ли снял фильм об урагане «Катрина»

Режиссер Спайк Ли снял документальный фильм о последствиях урагана "Катрина", обрушившегося на Новый Орлеан в августе 2005 года, сообщает Associated Press. Лента получила название "If God Willing and Da Creek Don't Rise" ("Если есть воля божья, пусть не разольется река"). Для съемок фильма Ли вернулся в Новый Орлеан через пять лет после того, как город пострадал от стихийного бедствия. Режиссер попытался показать, как именно планы восстановления города были воплощены в жизнь. Отметим, что в 2006 году режиссер снял еще один документальный фильм о том же стихийном бедствии. Он назывался "When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts" ("Когда прорвало дамбы: реквием в четырех актах"). Новый фильм Ли будет показан каналом HBO 23 и 24 августа. Режиссер уже успел продемонстрировать некоторые фрагменты ленты жителям Нового Орлеана - премьера состоялась в театре имени Махалии Джексон. В фильмографии Спайка Ли насчитывается несколько десятков фильмов, в том числе такие ленты, как "Лихорадка джунглей", "Малкольм Икс" и "Не пойман - не вор". Кроме того, режиссер работал над видеоклипами на песни Public Enemy, Принца и Майкла Джексона. В 2009 году Ли также снял документальный фильм "Kobe Doin' Work", посвященный американскому баскетболисту Коби Брайанту.