Пьяная Деми Мур устроила стриптиз

Голливудская актриса Деми Мур ударно отдохнула в минувшие выходные на вечеринке в доме у друзей в Малибу. Папарацци сайта TMZ.com сняли актрису уже ранним утром, когда она вышла на улицу, в одной руке держа бутылку пиву, а другой обнимая молодого мужа Эштона Катчера. Несмотря на достаточно прохладную погоду, блузка актрисы была расстегнута, открывая нижнее белье, полупрозрачная юбка сползла (фото). Деми Мур была явна на веселее, но по пути к машине продолжала распивать спиртное. Несмотря на то что супруг кутался в куртку, Деми, видимо, было настолько жарко, что она и не подумала застегнуть кофту. Наконец совсем раскрепостившись актриса в порыве нежности ухватила свою подругу за грудь. Этого Эштон Катчер, по-видимому, уже не выдержал, и забрал из рук захмелевшей жены бутылку. Но актрисе удалось загладить свою вину. К слову сказать, фигуре 47-летней звезды можно только позавидовать. И без того стройная и подтянутая звезда недавно решилась следовать необычно строгой детокс-программе по совету Гвинет Пэлтроу. В этой программе любая еда запрещена, кроме кайенского перца, лимонного сока и кленового сиропа. Правда, как признала Деми Мур позднее, весь предполагаемый курс, рассчитанный на 21, ей выдержать не удалось. Она уже вернулась к своему прежнему сбалансированному питанию и занятиям спортом.