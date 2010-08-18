Альбомы Pink Floyd изъяты из продажи в Сети

Некоторые альбомы английских рокеров Pink Floyd исчезли из он-лайн магазинов сети Интернет. Из продажи были изъяты такие пластинки легенд рока, как «The Wall», «Animals» и «Wish you were here». Это связано с тем, что у музыкантов истек срок контракта со звукозаписывающим лейблом EMI. Менеджмент Pink Floyd сейчас озабочен тем, чтобы разработать новое соглашение, согласно которому в интернет-продажу поступит полный каталог группы. Любопытно, что незадолго до окончания действия контракта с EMI, Pink Floyd выиграли суд с лейблом. Спор возник из-за того, что EMI продавали пластинки группы потреково. Музыкантам этот подход показался в корне неправильным. Право на продажу своих альбомов целиком британцы и отстояли в суде. EMI пришлось заплатить существенное вознаграждение группе.